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Нижнего белья нет, грудь на обозрение: любовница Виторгана устроила провокацию в лифте

16 октября 2023 14:00
Нижнего белья нет, грудь на обозрение: любовница Виторгана устроила провокацию в лифте

Знаменитость нашла новый способ привлечь внимание.

32-летняя Нино Нинидзе регулярно удивляет подписчиков неожиданными и смелыми публикациями в соцсетях. Но далеко не все одобряют смелость актрисы. Очередное фото вызвало бурную реакцию публики.

Звезда сериала «Карамора» любит необычные и красивые наряды. Она может появиться на людях в элегантном образе, а потом прыгать по лужам в чепчике и резиновых сапогах. Но обычная поездка в лифте возмутила даже привычную ко всему аудиторию.

Нинидзе сделала фото в лифте, облачившись в плащ и уютный теплый свитер. Казалось бы, уместный образ по сезону, если бы не одна деталь. Поза артистки акцентирует внимание на груди Нино. Многие заметили, что девушка Максима Виторгана явно не входит в число поклонниц бюстгальтеров. Многие осудили актрису за такую откровенность: по мнению подписчиков звезды, публичным персонам не стоит пренебрегать бельем.

Нижнего белья нет, грудь на обозрение: любовница Виторгана устроила провокацию в лифте
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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