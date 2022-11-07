Ниже падать некуда: откровения сбежавшего из России Милохина ужаснут любого

Даня Милохин решил окончательно расставить все точки над «i». Музыкант высказался на тему о том, почему сбежал со съемочной площадки шоу «Ледниковый период» и отправился в Дубай. Поделился музыкант и своими дальнейшими планами, но при этом шокировал интернет-пользователей.

В социальных сетях Милохин признался, что ему наскучило участвовать в ледовом шоу. Даня отметил, что, пока его друзья находились в других странах, он был вынужден делать то, что ему не хотелось. Именно по этой причине артист поспешил променять Россию на ОАЭ. Теперь над Даней попросту насмехаются, говоря о том, что тот сделал неправильный выбор и падать ниже просто некуда. «Подумаешь, эфиры, рейтинги, народная популярность. Мальчик хочет тусить в Дубае», — пишут в Сети.

Милохин же пока ни о чем не жалеет и строит большие планы на поездку в США. Музыкант намерен наладить личную жизнь. Обсуждая эту тему, он оскорбил блогера Валю Карнавал, подчеркнув, что никогда не стал бы встречаться с ней, потому что она «использованная». Найти ту самую исполнитель надеется в Лос-Анджелесе. «Что я буду делать? Буду знакомиться с девушками!» — подытожил Милохин.