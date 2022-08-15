Нинидзе высказала все, что думает о разрыве с Виторганом: хватило нескольких слов

Нино Нинидзе решила внести ясность в обсуждения своей личной жизни. В 2020 году обычно скрытная актриса рассекретила отношения с Максимом Виторганом — пара даже появилась на обложке одного из журналов. При этом слухи о романе появились за год до этого. Сообщалось, что в объятиях хрупкой блондинки актер нашел утешение после развода с Собчак. Все это время фанаты с интересом следили за актерами, предполагая, что свадьба уже не за горами. Пара вместе проводила отпуск, появлялась на светских мероприятиях и даже познакомила своих детей от прошлых браков.

Но этой весной Виторган покинул Россию, и Нинидзе осталась в одиночестве. В соцсетях артистов больше не появлялись новые совместные снимки. Поклонники недоумевали, что же произошло между возлюбленными. Сами они не комментировали разрыв.

На днях актриса поставила точку в этих обсуждениях . Она опубликовала фото с Виторганом, намекнув, что их отношениям ничего не угрожает.