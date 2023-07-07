Нина из «Мажора» прославилась благодаря странному изъяну: что с ней не так

Анна Цуканова-Котт прославилась еще в 7 лет, когда снялась в несколько выпусках «Ералаша». Вся страна запомнила маленькую Машу Перепелкину — озорную, улыбчивую, с забавно торчащими ушами.

Сегодня Анне уже 34 года, и узнать в ней ту озорную малышку будет сложно. Она превратилась в роковую красавицу. В 16 лет она начала встречаться с режиссером Александром Коттом, который был вдвое старше девушки. Уже в 19 актриса родила первого ребенка — сына Мишу.

Супруги все еще вместе, хотя в Сети регулярно всплывают слухи о романах актрисы. Именно ее обвинила в разрушении семьи бывшая жена Владимира Епифанцева. По словам Анастасии, актер все время изменял ей с замужней подругой.

Преображение из лопоухой девчонки в красотку далось Цукановой-Котт нелегко. Девушка призналась, что делала множество процедур, и до сих пор регулярно исправляет асимметричную форму губ. Пластику она категорически отрицает, хотя поклонники подозревают, что актриса не только убрала торчащие уши, но также подправила форму носа и увеличила грудь.