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Киноафиша Статьи Нина из «Мажора» прославилась благодаря странному изъяну: что с ней не так

Нина из «Мажора» прославилась благодаря странному изъяну: что с ней не так

7 июля 2023 15:00
Нина из «Мажора» прославилась благодаря странному изъяну: что с ней не так

Лопоухая девочка из «Ералаша» стала настоящей красоткой.

Анна Цуканова-Котт прославилась еще в 7 лет, когда снялась в несколько выпусках «Ералаша». Вся страна запомнила маленькую Машу Перепелкину — озорную, улыбчивую, с забавно торчащими ушами.

Нина из «Мажора» прославилась благодаря странному изъяну: что с ней не так

Сегодня Анне уже 34 года, и узнать в ней ту озорную малышку будет сложно. Она превратилась в роковую красавицу. В 16 лет она начала встречаться с режиссером Александром Коттом, который был вдвое старше девушки. Уже в 19 актриса родила первого ребенка — сына Мишу.

Супруги все еще вместе, хотя в Сети регулярно всплывают слухи о романах актрисы. Именно ее обвинила в разрушении семьи бывшая жена Владимира Епифанцева. По словам Анастасии, актер все время изменял ей с замужней подругой.

Преображение из лопоухой девчонки в красотку далось Цукановой-Котт нелегко. Девушка призналась, что делала множество процедур, и до сих пор регулярно исправляет асимметричную форму губ. Пластику она категорически отрицает, хотя поклонники подозревают, что актриса не только убрала торчащие уши, но также подправила форму носа и увеличила грудь.

Фото: кадр из фильма «Мажор», кадр из телешоу «Ералаш»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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