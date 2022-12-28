Нимфа из «Формулы любви» превратилась в коменданта общежития (фото)

Елена Валюшкина прославилась на всю страну еще в юности, исполнив роль в комедии «Формула любви». Блистательная игра сделала артистку настоящей звездой, однако после этого триумфа она неожиданно перестала сниматься.

Дело в том, что в карьеру актрисы вмешался ее супруг, актер Леонид Фомин. Он так сильно ревновал избранницу, что не пускал ее на съемочные площадки и запрещал принимать приглашения режиссеров. В итоге многие годы Валюшкина играла лишь на сцене театра имени Моссовета и не появлялась на экране.

Ситуация изменилась лишь в начале 2010-х, когда Валюшкину пригласили в сериал «Универ. Новая общага». Там она воплотила роль неунывающего коменданта общежития Зою Михайловну. Несмотря на талант, поклонники не узнали в артистке звезду «Формулы любви». По их мнению, годы значительно сказались на внешности знаменитости, так что теперь она выглядит как совершенно другой человек.

Сегодня Валюшкина все чаще появляется на телевизионных экранах и постепенно восстанавливает свою карьеру. В 2022 году с ее участием вышло сразу 9 проектов, которые были хорошо приняты публикой и критиками.