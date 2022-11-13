Никулина чуть не похоронили на съемках «Бриллиантовой руки»: перепугались все

Съемки фильма «Бриллиантовая рука» сопровождались массой забавных случаев. Один из них, как бы странно это ни звучало, касался смерти Юрия Никулина, воплотившего Семена Горбункова.

Все началось после того, как одна из сотрудниц гостиницы, где поселилась съемочная команда, обнаружила в подвале тело артиста, которое было накрыто простыней. Женщина была настолько испугана такой находкой, что даже не смогла подойти к бездыханному актеру. Стоит ли говорить, что новость о том, что Никулина не стало, прогремела как гром среди ясного неба.

Впрочем, вскоре выяснилось, что тревога оказалась ложной. На тот свет Юрий Владимирович не уходил, а тело, которое обнаружила сотрудница отеля, вовсе не было настоящим. Как пишет портал «Культурология », это был всего лишь муляж, приготовленный для съемок эпизода, в котором герою артиста предстояло падать из вертолета.