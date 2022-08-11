Никто не знал: Ширвиндт выдал всем пикантный секрет Миронова

Андрей Миронов остался в памяти соотечественников как один из самых ярких актеров эпохи СССР. Звезда советского кинематографа до сих пор имеет огромную армию поклонниц всех возрастов, а вокруг его личной жизни постоянно всплывают новые слухи. Однако, как оказалось, так было далеко не всегда. По словам Александра Ширвиндта, в юности Миронов страдал от лишнего веса.

Как рассказал актер, он познакомился с будущей звездой, когда тому было 15 лет. Оба актера участвовали в одном из проектов Театра эстрады. Миронов в то время страдал от лишнего веса и был очень комичным подростком, чем и запомнился Ширвиндту.

«Такой смешной, полноватый», — вспоминает актер в беседе с порталом «7 дней ».

После же артист занялся собой. Миронов избавился от килограммов и мгновенно стал мечтой всех советских женщин на долгие годы.