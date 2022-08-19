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Никто не заметил: найден главный «грех» легендарного фильма «Кавказская пленница»

19 августа 2022 18:30
Никто не заметил: найден главный «грех» легендарного фильма «Кавказская пленница»

Зрители не обращали внимание на ошибку сценаристов долгие годы.

Комедия «Кавказская пленница или Новые приключения Шурика» заняла место в сердцах не одного поколения россиян. Зрители пересматривают легендарный фильм семьями, однако, как оказалось, далеко не все замечают неожиданные оплошности в ленте Леонида Гайдая.

Больше всего споров вызывает эпизод, в котором Шурик впервые видит Нину в исполнении Натальи Варлей. Как отметили внимательные зрители, героиня Варлей просто гуляет одна в горах за десятки километров от ближайшего города. По мнению многих, в реальности такого никогда не могло случиться.

«А что, собственно, Нина делала за городом одна в этом месте? Гуляла? Ну-ну», — недоумевают зрители.

При этом, по словам авторов Дзен-канала «Рожден в СССР», внешний вид Нины совершенно не соответствует горной прогулке. Она носит изящное платье и легкие белоснежные балетки, в которых вряд ли смогла бы пройти такое большое расстояние по камням.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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