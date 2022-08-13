Никто не видел: раскрыта неожиданная связь «Иронии судьбы» и «Дневного дозора»

Бекмамбетов указал на то, чего россияне не замечали годами.

Секрет успеха франшизы «Елки», признался Тимур Бекмамбетов, прост — тема Нового года. Антураж праздника и ощущение единой страны каждый год приковывает зрителей не только к этим фильмам, но и к советской классике.

«Ирония судьбы» оказала на режиссера сильное влияние, которое нашло свое отражение в еще одном фильме, о котором поклонники не могли и подумать. Оказывается, новогодняя тематика объединяет продолжение хита Рязанова и «Дневной дозор».

«Если вы вспомните фильм, то поймете, что там тоже действие происходит в Новый год. Просто нигде явно про это не говорится», — объяснил Бекмамбетов.

Даже любовь к «Иронии судьбы» держится на любимом россиянами празднике, а не интересе к советскому культурному коду. Ведь по идее, отметил постановщик в интервью «Ведомостям », в России расположение зрителей к фильму должно падать.

На то он привел две причины: герой Яковлева теперь выглядит куда симпатичнее Мягкова, да и само кино несло антисоветский характер.