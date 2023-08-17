Никто не верит, что этот актер озвучил Султана Сулеймана: увидите фото и обомлеете

Историческая драма «Великолепный век» оказалась на отечественных экранах в 2012 году. Проект сразу покорил российского зрителя, и с каждым эпизодом фанатов у него становилось только больше. При этом далеко не все зрители догадываются, кто подарил голос Сулейману Великолепному.

Дело в том, что главную роль в проекте играет турецкий актер Халит Эргенч. С первых минут он покоряет публику своей уверенностью и эффектной внешностью. Поэтому многие зрители не сомневались: актер озвучки будет непременно похож на своего героя.

На самом же деле Сулейман говорит голосом Радика Мухаметзянова. Актер и сам не скрывает, что он совершенно не похож на султана внешне. Но тембр голоса оказался идеальным.

«Внешне я и Халит Эргенч не совпадаем, он турецкий мачо, а я выгляжу совершенно по-другому. В данном конкретном случае режиссер ставила на голос», — рассказал Радик в беседе с «Антенна Телесемь».

В итоге продюсеры не ошиблись. Именно Мухаметзянов озвучивал Сулеймана все сезоны сериала, и теперь его голос прочно ассоциируется с султаном Османской империи.