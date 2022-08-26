Никто не ожидал: унизительный совет Малахова разрушил жизнь звезде «Тайн следствия»

В 1995 году 21-летняя Алла Довлатова вышла замуж за предпринимателя Дмитрия Лютого. Она признавалась, что сразу влюбилась в бизнесмена и первой начала оказывать ему знаки внимания. В их браке родилось двое детей. Вместе они прожили до 2007 года. Но постепенно в семье начали копиться конфликты: муж не был рад востребованности Довлатовой. Она и работала на радио, и вела концерты, и снималась в сериале «Тайны следствия».

Окончательно брак пары распался после вмешательства Андрея Малахова. Довлатова решила поделиться с коллегой семейными проблемами и услышала в ответ противоречивый совет. Малахов предположил, что одна из подруг Аллы настраивает Лютого против нее. Он предложил запустить слух об их романе, чтобы проверить, как быстро эта информация дойдет до мужа Довлатовой. Они так убедительно весь день разыгрывали служебный роман, что появились даже сплетни о беременности Аллы от Андрея.

Как сообщает издание «Караван историй », Дмитрий Лютый узнал о возможной неверности жены в тот же вечер и сразу сообщил ей о разводе. Ведущая не стала удерживать супруга. А вскоре после развода Алла вновь вышла замуж, на этот раз за подполковника полиции.