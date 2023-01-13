Никто не ожидал, что дочь Дэнни ДеВито станет такой милашкой - а ведь ей уже 39 лет (фото)

Люси ДеВито с самого рождения была дарована дорога в индустрию кино. Ее отец Дэнни ДеВито и мать Рея Перлман являлись актерами и постоянно брали свою дочь на различные съемки. Так в ней и появилась любовь к фильмам.

Девушка серьезно подошла к своей карьере и решила поступить в Университет Брауна. Получив образование и набравшись опыта, она дебютировала на больших экранах. Люси не стояла на месте и старалась постоянно развиваться. Со временем она доросла до громких проектов. Например, ее можно увидеть в сериалах «Бесстыжие» и «Удивительная миссис Мейзел».

Дочь знаменитого комедийного актера поражает зрителей не только своим талантом, но и невероятной схожестью с отцом. Девушка обладает яркой харизмой, отличным чувством юмора и такими же чертами лица. Неожиданно для многих, но внешность Люси оказалась приятнее и нежнее, чем у ее папы, а невысокий рост делает артистку еще более милой.