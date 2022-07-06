«Никто не навещает»: россиянам раскрыли глаза на происходящее с Ефремовым

Коллеги Михаила Ефремова раскрыли глаза на происходящее с ним. Как выяснилось, актер лишен «живого» общения с поклонниками и друзьями. Напомним, сейчас артист отбывает наказание за смертельное ДТП, виновником которого он стал. Суд приговорил 58-летнего актера к 7,5 годам колонии.

Ефремов демонстрирует примерное поведение, он даже обучился новой профессии, освоив навыки швеи. Кроме того, актер помогает остальным заключенным с подготовкой концертов и постановок в колонии. А вот с поклонниками артист вживую общаться не может. Близкий друг актера Иван Стебунов признался, что поездки к Ефремову запрещены.

«Никто не навещает. Это невозможно», — рассказал Стебунов в беседе с порталом WomanHit .

Тем не менее актер заявил, что с Ефремовым все в порядке. Стебунов поддерживает общение с ним в письменном виде. По словам Ивана, артист читает и бумажные письма, и электронные сообщения на почте, но отвечает всем только от руки. Исключение Михаил не делает и для рядовых фанатов.