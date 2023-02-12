Никто и не догадывался: три актера, настоящий рост которых поражает

В фильмах и сериалах о пропорциях актеров можно судить лишь по предлагаемому изображению. Иногда в реальной жизни они оказываются куда полнее или, наоборот, стройнее, чем на экране. Рост же и вовсе сложно определить по картинке, снятой режиссерами.

Например, Бен Аффлек на красных дорожках кажется чуть выше остальных коллег. И мало кто из поклонников догадывается, что у него рост баскетболиста — 194 см. Особенно хорошо чувствуется эта разница, когда Бен позирует фотографам рядом со своим другом Мэттом Дэймоном. Рост актера составляет достаточно скромные 172 см. Причем в фильмах, где Мэтт играет астронавтов или спецагентов-шпионов, он смотрится значительно выше.

Выше Мэтта и его коллега — актриса Сигурни Уивер. Еще в подростковом возрасте она выросла до 177 см и обогнала не только девочек, но и мальчиков в своем классе. Уивер жутко комплексовала, но с началом актерской карьеры смогла использовать свой рост во благо. Например, в триллере «Чужой» из-за этого она выглядит угрожающей и властной.