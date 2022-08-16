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Никому не рассказывал: как и почему Ширвиндт угодил в психушку

16 августа 2022 16:30
Никому не рассказывал: как и почему Ширвиндт угодил в психушку

Знаменитость не стал скрывать правду от фанатов.

Александр Ширвиндт уже давно является одним из главных российских актеров. Он начал карьеру еще в советское время, но до сих пор продолжает покорять сцену и появляется на экранах, поэтому может похвастаться многочисленными увлекательными историями. Как оказалось, однажды ему даже пришлось выступать в психбольнице.

По словам знаменитости, однажды он вместе со своими коллегами был на гастролях в одном из подобных медицинских учреждений. И этот опыт произвел на Ширвиндта неизгладимое впечатление, которое он не смог забыть даже спустя годы.

«Страшно, конечно», — вспомнил артист те дни в беседе с порталом «7 дней».

Знаменитость даже сравнил такие больницы с «накопителями», которые раньше можно было встретить в аэропортах. Якобы там, как кажется актеру, собираются люди, которые готовы к своему последнему полету и просто ждут назначенного судьбой часа.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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