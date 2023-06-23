Николай Дроздов раскрыл секрет долголетия: три правила доступны каждому

В этом месяце Николаю Дроздову исполнилось 86 лет. Несмотря на столь солидные годы, телеведущий остается таким же бодрым и позитивным, как и всегда. Дроздов рассказал, в чем секрет его отличного самочувствия.

В начале года вся страна переживала за состояние здоровья любимого телеведущего. Николай Николаевич неудачно упал и попал в больницу. К счастью, все обошлось, хотя Дроздов до сих пор оправляется от последствий травмы.

На свой 86-й день рождения ведущий поделился своим секретом, который позволяет ему сохранять бодрость духа и хорошее здоровье. По словам Дроздова, самое главное — чтобы слова и мысли не отличались от поступков. Важно не только делать добрые дела, но говорить добрые слова и думать тоже по-доброму.

Не обходится и без здорового образа жизни. Чтобы поддерживать тонус организма, Дроздов занимается дыхательной гимнастикой и делает специальные упражнения. Часть из них можно делать сидя или лежа. Такие стойкость и жизнелюбие не могут не восхищать. Остается только брать пример с Николая Николаевича!