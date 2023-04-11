Николь Кидман предпочли другую актрису: причина не укладывается в голове

Николь Кидман — любимица режиссеров, но даже ей известно, каково остаться не у дел. У голливудской дивы есть как минимум одна роль, которую ей, несмотря на все усилия, так и не довелось сыграть.

Знаменитость мечтала засветиться в романтической комедии «Ноттинг Хилл» 1999 года, снискавшей невероятную популярность у зрителей. Партнершей Хью Гранта оказалась Джулия Робертс, а Кидман осталась ни с чем. И причина такого поворота событий не укладывается в голове.

Создатели культовой картины посчитали, что Кидман не дотягивает до своей рыжеволосой коллеги — якобы она не столь талантлива и популярна. Такой аргумент кажется довольно странным, поскольку к тому моменту звездная блондинка успела засветиться в 16 проектах, к тому же на ее счету были и главные роли.

Как бы там ни было, в будущем Кидман взяла реванш. Она все же оказалась с Грантом на одной съемочной площадке. Вместе звезды снялись в сериале «Отыграть назад».