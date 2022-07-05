Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Никогда не жалуюсь»: вот как на самом деле живут родители Фриске после ее смерти

«Никогда не жалуюсь»: вот как на самом деле живут родители Фриске после ее смерти

5 июля 2022 17:10
«Никогда не жалуюсь»: вот как на самом деле живут родители Фриске после ее смерти

Знаменитости не стали скрывать подробности своего быта.

Владимир Фриске рассказал, на что живет после выхода на пенсию. По словам родственника певицы, он полностью доволен своей жизнью.

Как оказалось, главный заработок знаменитости — его пенсия, которая составляет 27 тысяч рублей в месяц. Фриске-старший получает и дополнительные деньги от своего бизнеса, однако не скрывает, что он живет преимущественно на выплаты от государства. При этом отец прославленной певицы полностью доволен условиями своей жизни и не чувствует себя обделенным.

«Мне всегда всего хватало: я никогда не жаловался... И мне эти денег хватает выше крыши», — цитирует слова Фриске портал Prozvezd.

Также отец артистки отметил, что не разделяет возмущения российских звезд размерами их государственных выплат. Фриске уверен, что отечественные артисты не привыкли считать расходы и теперь вынуждены заниматься своими финансами. Это и заставляет их жаловаться на жизнь.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Related video