«Никогда не жалуюсь»: вот как на самом деле живут родители Фриске после ее смерти
Знаменитости не стали скрывать подробности своего быта.
Владимир Фриске рассказал, на что живет после выхода на пенсию. По словам родственника певицы, он полностью доволен своей жизнью.
Как оказалось, главный заработок знаменитости — его пенсия, которая составляет 27 тысяч рублей в месяц. Фриске-старший получает и дополнительные деньги от своего бизнеса, однако не скрывает, что он живет преимущественно на выплаты от государства. При этом отец прославленной певицы полностью доволен условиями своей жизни и не чувствует себя обделенным.
«Мне всегда всего хватало: я никогда не жаловался... И мне эти денег хватает выше крыши», — цитирует слова Фриске портал Prozvezd.
Также отец артистки отметил, что не разделяет возмущения российских звезд размерами их государственных выплат. Фриске уверен, что отечественные артисты не привыкли считать расходы и теперь вынуждены заниматься своими финансами. Это и заставляет их жаловаться на жизнь.