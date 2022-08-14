Никогда не угадаете, кто обошел принцессу Диану в списке величайших британцев

Любовь жителей Великобритании да и всего мира к принцессе Диане неоспорима — вот почему она вошла в список величайших британцев в истории, составленный изданием BBC в 2002 году.

Респонденты поставили принцессу на третье место в рейтинге, сочтя ее более важной для страны фигурой, чем Уильям Шекспир или Джон Леннон. А вот тот, кто обошел Диану, может удивить россиян.

На втором месте расположился Изамбард Кингдом Брюнель; его именуют величайшим, но при этом малоизвестным конструктом и изобретателем XIX века. На его счету десятки построенных железных дорог, мостов, пирсов и пароходов.

Первое место британцы отдали политику — Уинстону Черчиллю, которого отечественные пользователи Сети совсем не жалуют.

Вероятно, составленный список не пришелся по душе и самим островитянам, ведь его первоначальный вариант был удален с сайта BBC. Рейтинг оказался довольно противоречивым, ведь в нем нашли свое место такие личности как Гай Фокс, Ричард III, Джеймс Коннолли, каждого из которых обвиняли в тяжких преступлениях.