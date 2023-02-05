Никогда не пойдут на измену: названы самые верные знаки Зодиака

Люди, рожденные под этими знаками, готовы провести всю свою жизнь с одним и тем же человеком.

Один дом, одна работа и один партнер на всю жизнь - еще в прошлом веке большинство людей придерживались такой модели. В современном мире, мобильном, и, по мнению многих исследователей, эгоцентричном, совершенно иные представления о жизненном пути человека. Череда браков и измены партнеру - явление довольно распространенное. Тем не менее есть те, кто стремится провести всю жизнь с одним и тем же избранником и не смотрит налево. Самые верные мужья и жены появляются на свет под определенными знаками зодиака.

Весы

Люди, появившиеся на свет под знаком Весов, стремятся к стабильности и гармонии. Лишние тревоги и беспокойства уроженцам воздушного знака ни к чему, к тому же они слишком высоко ценят свою вторую половинку, чтобы причинять ей хотя бы малейшую боль. Сама мысль об измене кажется им чудовищной.

Весы чрезвычайно серьезно относятся к любым клятвам и обязательствам, взятым на себя.

Если уж представители знака поклялись в любви и верности, это означает, что они действительно будут держать свое слово. Соблазнить их на измену не смогут даже красивейшие люди мира, в их верности можно не сомневаться.

Козерог

Представители земного знака - люди серьезные, спокойные, дисциплинированные. Вероятность того, что их внезапно затянет в водоворот запретной страсти, нулевая. Козерог, быть может, порой и испытывает искушение сходить налево, но ему хватает самообладания для того, чтобы не перейти роковую черту.

Единственное, на что обращают внимание астрологи - в отношениях уроженцы знака ценят уважение друг к другу и способность идти на компромиссы.

Если Козерог видит, что вторая половинка относится к нему не так, как он к ней, то сначала будет долго вести переговоры, а если и они не дадут результата, разорвет отношения.

Рыбы

Рыбы - закоренелые романтики. Если в мире и остались рыцари, хранящие верность своей даме сердца, и преданные, как Пенелопа - Одиссею, дамы, то они, безусловно, появились на свет под водным знаком. Его представители могут превратить жизнь своего партнера в сказку, где, по всем законам жанра, нет ни предательства, ни измен.

Под созвездием Рыб рождаются те, кто готов постоянно одаривать вторую половинку комплиментами, делать приятные сюрпризы, удивлять и восхищать.

Правда, важно, чтобы избранник этого знака тоже относился к нему трепетно, отношения, в которых один дает, а другой лишь берет, быстро утомляют Рыб и приводят к расставанию.