Никогда не поверите, кто пел за Принцессу в «Бременских музыкантах»

Голос Принцессы из первой части «Бременских музыкантов» мог звучать совсем по-другому. Дело в том, что певица Зоя Харабадзе, которая должна была исполнить сольные партии героини, не явилась в студию на озвучку. Попавшие в затруднительное положение создатели мультфильма решили обратиться к Олегу Анофриеву.

Артист пел не только за Трубадура, но еще и за Атаманшу, Короля и охранников. Благодаря своему многогранному таланту Анофриев мог исполнить почти любую роль. Однако изобразить голос Принцессы у него никак не получалось.

Создателям пришлось срочно искать замену. Выбор пал на певицу Эльмиру Жерздеву, солистку известного хора. В тот же день за ней прислали машину, и вместе с Анофриевым она успешно записала свои партии. Роль принесла певице известность, она даже выступала за границей и участвовала в международных телепередачах.

Голосом Жерздевой будет петь Принцесса и во второй части. А вот партии Трубадура, Атаманши и Короля в продолжении вместо Анофриева исполнил легендарный Муслим Магомаев.