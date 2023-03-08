Никогда не изменят: вот какие знаки Зодиака всегда верны вторым половинкам

Названы знаки, которые могут провести всю жизнь с одним-единственным партнером.

Возможно ли прожить с одним человеком до самой старости, даже краем глаза не поглядывая налево? В современном мире все меньше пар претендуют на то, чтобы отпраздновать золотой юбилей свадьбы - многие романтические союзы и официально оформленные браки распадаются спустя всего лишь несколько месяцев после их начала. Однако даже сегодня можно найти партнера, который не предаст при первом же удобном случае и не станет флиртовать с симпатичными представителями противоположного пола - не потому, что боится разгневать вторую половинку, а потому, что его попросту это не интересует. Астрологи рассказали, каким знакам в гороскопе чаще всего присуща верность.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, настоящие романтики. Они мечтают о том, как встретят своего единственного и проведут с ним долгую и счастливую жизнь. Реальность не всегда соответствует ожиданиям этого знака, но рано или поздно на его пути встречается человек, рядом с которым им комфортно.

Если партнер отвечает всем запросам Рака, он и не подумает ходить налево.

Само слово “измена” способно вызвать у уроженца знака брезгливую дрожь. Он искренне не понимает, как можно дарить свою любовь и нежность кому-то другому, когда под боком есть самый замечательный человек.

Скорпион

Скорпион - не самый доверчивый знак, и это еще мягко сказано. Его представителям необходимо много времени, чтобы подпустить человека к себе поближе. Но как только Скорпион открывает свое сердце для избранника, становится преданным для самозабвения.

Уроженец водного знака не допустит и мысли о мести, если партнер тоже будет ему верен.

Единственное, что способно подтолкнуть Скорпиона к адюльтеру - месть. В ответ на причиненную ему боль этот знак при первом удобном случае постарается ответить тем же.

Козерог

Представители земного знака очень ответственные. Если у Козерога возникают серьезные и доверительные отношения, он начинает задумываться о совместном будущем и строить далеко идущие планы - вплоть до того, сколько этажей будет в их доме и как будут звать детей.

Козерог без устали вкладывается в отношения, как эмоционально, так и материально.

Он готов пахать днем и ночью, чтобы обеспечить семью самым лучшим. Но если уроженец знака поймет, что его усилия не ценят, он скорее уйдет, чем опустится до интрижки за спиной у мужа или жены.