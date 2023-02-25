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Никогда не догадаетесь, кто мог сыграть Джеймса Бонда: сниматься красавцу запретила жена

25 февраля 2023 17:30
Никогда не догадаетесь, кто мог сыграть Джеймса Бонда: сниматься красавцу запретила жена

Любовь оказалась сильнее выгодного предложения.

Тайного «агента 007» в разные времена играли самые статные и привлекательные актеры мирового кинематографа. Красавцы в идеальных костюмах садились в дорогие иномарки и отправлялись бороться с преступниками. Такой образ благочестивого шпиона сводил с ума почти всех зрительниц, которые мечтали встретить мужчину, похожего на Джеймса Бонда.

И это можно было сделать, ведь в роли главного героя когда-то снимались Шон Коннери, Пирс Броснан и Дэниэл Крэйг. Поэтому шанс увидеть британского агента увеличивался. Но в этом списке мог появиться и другой красавец.

Никогда не догадаетесь, кто мог сыграть Джеймса Бонда: сниматься красавцу запретила жена

В 90-х Лиаму Нисону звонили и предлагали стать частью бондианы. Актер обрадовался, поскольку роль практически была у него в руках, а вместе с ней и возможность стать частью масштабной кинофраншизы. Но будущая жена голливудской звезды поставила строгий ультиматум, заставив мужчину выбирать между съемками и свадьбой. Артист по воле чувств выбрал красавицу Наташу Ричардсон и отказался играть культового шпиона.

Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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