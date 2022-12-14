Никогда не была молодой: вы упадете, увидев главную бабушку СССР в юности

Характерная актриса Татьяна Пельтцер на долгие годы закрепила за собой роли остроумных и обаятельных бабушек. Она и в жизни была такой, как ее героини — резкой, позволяющей себе безапелляционные высказывания, к тому же она никогда не лезла в карман за ответом на чужую колкость. Но в справедливости и честности Пельтцер нельзя было отказать.

При этом зрители ловили себя на ощущении, будто Татьяна никогда и не была молодой. А все дело в том, что экранная популярность пришла к ней в довольно позднем возрасте. Известной актриса стала после картины «Свадьба с приданым» 1953 года. А первую бабушку она сыграла в ленте «Максим Перепелица». На тот момент ей был всего 51 год, но смотрелась она в кадре очень солидно.

Тем не менее в Сети можно найти снимки и юной Татьяны. На кадрах в YouTube-канале «Информ TV » Пельтцер запечатлена в молодости. Узнать в молоденькой девушке кинобабушку можно лишь с большим трудом: актриса кажется очень милой и нежной, женственной и трогательной.