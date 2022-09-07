Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете

Эти знаки вынут душу из должника, даже если срок возврата денег еще не истек.

Время от времени практически у каждого человека возникают финансовые трудности. Внеплановые расходы, задержка зарплаты, или, не дай бог, ограбление – причин, по которым может возникнуть острая потребность в деньгах, очень много. Самый быстрый способ получить необходимую сумму – попросить в долг у родственников или друзей. И вот желанные деньги на руках, срок возврата средств обозначен в расписке, но на этом трудности не заканчиваются. Они могут только начинаться – в зависимости от того, какой знак зодиака ссудил средства. Некоторые из них способны вытрясти душу из должника уже через считанные часы после “сделки”.

Овен

Представители огненного знака в глубине души – настоящие ростовщики. В тот момент, когда деньги оказываются в руках заемщика, внутри у Овнов что-то щелкает и свой отсчет начинает вести счетчик процентов. Наверное, лучшим решением было бы сразу же вернуть уроженцу весеннего знака нужную сумму, но когда это невозможно, долг повисает над должником дамокловым мечом. Упаси вас высшие силы просрочить возврат денег – обретете в лице обиженного Овна врага до конца своей жизни.

В отместку он станет распускать слухи о должнике, пороча его репутацию.

Дева

Рожденные под знаком Девы охотно займут своему другу денег. Вот только впоследствии заставят человека пожалеть о своем решении обратиться к ним с просьбой о финансовой помощи. От уроженцев земного знака никогда не знаешь, чего ожидать. Вернет человек сумму, взятую взаймы, вздохнет свободно, а тут вдруг и выяснится, что, вообще-то, Дева еще имеет право на проценты. Еще и оскорбление изобразит от того, что должник сам не догадался приложить сверху как минимум пятьдесят процентов от суммы долга.

Потом Деву озарит, что можно бы еще и компенсацию за моральный ущерб потребовать… Одним словом, уроженцы этого знака просто так не отстанут.

Козерог

Брать в долг у Козерога – все равно что продавать душу дьяволу. Даже если сумма займа составляет меньше тысячи рублей, уроженец земного знака будет ходить за должником по пятам и методично напоминать ему о сроке возврата. Не откажется Козерог и от процентов, причем насчитает такую сумму, что человеку придется долго и упорно разбираться в козерожьих процентных ставках. Да, кстати, даже после выплаты долга представитель знака будет долго заводит одну и ту же пластинку: