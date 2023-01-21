Никогда еще не была такой большой: располневшая Селена Гомес вызвала оторопь

Милая и доброжелательная Селена Гомес редко вызывает у людей негативные эмоции. Она почти не становится участницей скандальных новостей, а ее фотографии с появлений на красных дорожках всегда собирают тысячи восторженных комментариев.

В последнее время фанаты певицы стали замечать сильные изменения во внешности кумира. Но недавний выход девушки в свет на премии «Золотой глобус» шокировал не только поклонников. Вместо стройной и подтянутой фигуры Гомес продемонстрировала свои новые пышные формы. Пользователи удивились не только новым объемам артистки, но и тому, какой наряд она выбрала для этой церемонии.

Черное бархатное платье и огромные темно-фиолетовые рукава только подчеркнули лишние килограммы певицы, а все достоинства фигуры скрыли. Такой образ точно прибавил 30-летней Селене пару лет.