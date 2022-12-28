Никакого носа-картошки и лысины: гляньте, каким красавцем был юный Жерар Депардье

Сегодня Жерар Депардье — один из самых малопривлекательных актеров мирового кинематографа. Впрочем, так было не всегда. Годы оказались безжалостны к артисту, который в молодости слыл настоящим красавцем.

Впервые на экране француз засветился в 60-е. Тогда у него еще не было ни лысины, ни носа-картошки. Напротив, актер мог похвастаться густой шевелюрой и точеным профилем. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть фильм с его участием «Натали Гранже», премьера которого состоялась в 1977 году. С тех пор немало воды утекло, и теперь Депардье стал совсем другим.

К слову, актер признавался, что сломал свой нос, когда занимался боксом. В то же время известно, что его дочь Жюли около пяти раз делала ринопластику, чтобы избавиться от носа, как у своего знаменитого отца. Что подпортило внешность звезды экрана — генетика или травма, до конца не ясно. Как бы там ни было, на заре карьеры лицо артиста было гораздо привлекательнее, нежели теперь.