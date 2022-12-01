Никакого леопарда: вы обомлеете, увидев как в реальной жизни выглядит Руби Род из «Пятого элемента»

Крис Такер стал звездой Голливуда еще в 90-х. «Час пик», «Джеки Браун» и другие фильмы сделали его знаменитым, а титульной лентой в карьере стал «Пятый элемент» Люка Бессона. Зрители до сих пор с восторгом воспринимают его эпатажного ведущего Руби Рода, который предпочитал экстравагантные леопардовые комбинезоны.

После выхода фильма Такер продолжил сниматься в кино и развивать свою карьеру комика. Он принял участие в нескольких ярких картинах и не раз объездил всю Америку со своими выступлениями. При этом знаменитость занимается благотворительным фондом и регулярно жертвует деньги тем, кто в этом нуждается.

И если карьера артиста по-прежнему успешна, то его внешность претерпела значительные изменения. Сегодня в 51-летнем Такере уже не узнать яркого телеведущего с писклявым голосом в леопарде. За прошедшие годы он стал выглядеть намного брутальнее, отличается развитой мускулатурой и носит густую бороду.