Без ползучих гадов: вот каких животных держал Дроздов дома на самом деле

Николай Дроздов — известный специалист по всевозможным животным. Телеведущий посвятил братьям нашим меньшим всю свою жизнь. Неудивительно, что и дома знаменитость поселила нескольких питомцев. Многие зрители думали, что в квартире зоолога наверняка живут экзотические змеи и рептилии.

Но это совсем не так. Да, Дроздов питает страсть к «ползучим гадам», однако от мнения близких никуда не денешься. Домашние запротестовали против змей, так что ведущему пришлось подчиниться. Звезде удалось договориться на паука-птицееда по кличке Телемах, а также на кошку.

Муня была настоящей любимицей семьи. Даже после рождения внука Филарета хозяева старались лишний раз приласкать питомицу и показать ее важность для семьи. Мурлыку даже приучили ходить в туалет на унитаз. Единственным недостатком пушистой подруги была любовь к охоте: она то и дело таскала в дом разную дичь.