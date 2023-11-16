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Без ползучих гадов: вот каких животных держал Дроздов дома на самом деле

16 ноября 2023 08:30
Без ползучих гадов: вот каких животных держал Дроздов дома на самом деле

Пришлось учесть голоса членов семьи.

Николай Дроздов — известный специалист по всевозможным животным. Телеведущий посвятил братьям нашим меньшим всю свою жизнь. Неудивительно, что и дома знаменитость поселила нескольких питомцев. Многие зрители думали, что в квартире зоолога наверняка живут экзотические змеи и рептилии.

Но это совсем не так. Да, Дроздов питает страсть к «ползучим гадам», однако от мнения близких никуда не денешься. Домашние запротестовали против змей, так что ведущему пришлось подчиниться. Звезде удалось договориться на паука-птицееда по кличке Телемах, а также на кошку.

Муня была настоящей любимицей семьи. Даже после рождения внука Филарета хозяева старались лишний раз приласкать питомицу и показать ее важность для семьи. Мурлыку даже приучили ходить в туалет на унитаз. Единственным недостатком пушистой подруги была любовь к охоте: она то и дело таскала в дом разную дичь.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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