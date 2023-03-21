Никаких канцерогенов и пальмового масла: ахнете, узнав, из чего делали советский сырок «Дружба»

Сырок «Дружба» стал одним из главных товаров в СССР. Многие до сих пор вспоминают с ностальгией его вкус, однако мало кто знает историю и даже состав популярного плавленого сырка.

Так, по одной из версий, «Дружбу» делали специально для отечественных космонавтов. И в ее состав входили только самые лучшие продукты, ведь покорители космоса не должны были недоедать.

Поэтому специально для продукта в 1964 году лаборатория Московского завода плавленых сырков разработала ГОСТ, определяющий все ингредиенты. В состав вошли сливочное масло, сухое молоко, сливки, а также несколько видов сыров самого лучшего качества. Все это смешивалось и плавилось, а уже после разливалось по формочкам.

Таким образом, «Дружба» стала одним из самых натуральных продуктов в стране. Старшие поколения не скрывают, что мечтают вновь встретить прямоугольную упаковку на полках, а современные плавленые сырки, по их мнению, никогда не сравнятся с любимым вкусом.