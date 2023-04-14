Никакая женщина бы не устояла: гляньте, каким красавцем Андрей Краско был в молодости

Известный актер Андрей Краско в юные годы пользовался большой популярностью. Посмотрев его фотографии в молодости, можно прийти к выводу, что он был «завоевателем» дамских сердец. Модная стрижка, интригующий взгляд и подкачанное тело сводили с ума всех женщин.

Жизнь Краско проходила в постоянных съемках, а невзгоды только укрепляли силу воли и подталкивали к новым победам. Бешеный ритм жизни повлек за собой проблемы со здоровьем. Актер так и не дожил до своей старости и умер в 2006 году, ему тогда было всего лишь 61 год. Всю свою сознательную жизнь Андрей пользовался успехом у женщин.

Присмотревшись к одной особе, он утопал в ее любви и нежности, потом находил новую музу и снова прожигал жизнь в страстях и алкогольном дурмане. Перед смертью актер сильно постарел и выглядел уже не так, как раньше. Злоупотребление алкоголем и сигаретами привело к необратимым последствиям. Однако он навсегда остался в сердцах зрителей, как замечательный человек и талантливый актер.