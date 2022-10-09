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Никакая она не Шукшина: сестра актрисы ошарашила честным признанием

9 октября 2022 13:00
Никакая она не Шукшина: сестра актрисы ошарашила честным признанием

Артистка держит в секрете свое настоящую фамилию.

У знаменитой актрисы Марии Шукшиной крайне напряженные отношения с родной сестрой Ольгой. Наследницы великого советского писателя Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной часто обмениваются колкостями. Ольга часто пользуется возможностью рассказать о темных делах своей сестры в интервью прессе и телевидению.

Недавно она открыла один из главных секретов младшей сестренки: Мария Шукшина вовсе не Шукшина.

Оказалось, актриса меняла фамилию, когда выходила замуж – и носит фамилию Трегубенко по первому супругу. А вот Ольга действительно Шукшина, ведь женщина ни разу не состояла в браке и осталась при звездной фамилии.

Фото: Legion-Media, кадр из программы "Судьба человека"
Алла Новикова
Алла Новикова
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