Никакая она не Шукшина: сестра актрисы ошарашила честным признанием

У знаменитой актрисы Марии Шукшиной крайне напряженные отношения с родной сестрой Ольгой. Наследницы великого советского писателя Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной часто обмениваются колкостями. Ольга часто пользуется возможностью рассказать о темных делах своей сестры в интервью прессе и телевидению.

Недавно она открыла один из главных секретов младшей сестренки: Мария Шукшина вовсе не Шукшина.

Оказалось, актриса меняла фамилию, когда выходила замуж – и носит фамилию Трегубенко по первому супругу. А вот Ольга действительно Шукшина, ведь женщина ни разу не состояла в браке и осталась при звездной фамилии.