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Никакая она не Ротару: вот какую фамилию певица много лет скрывала от народа

28 января 2023 06:45
Никакая она не Ротару: вот какую фамилию певица много лет скрывала от народа

Родословная певицы сильно повлияла на выбор псевдонима.

Красавица София Ротару широко известна и любима во всех бывших советских республиках. Она и сегодня может похвастаться успешными концертами и толпами преданных поклонников. Тем не менее мало кто даже из них знает настоящую фамилию своего кумира.

На самом деле сценический псевдоним не так далек от действительности, но и здесь есть свои особенности. Артистка может похвастаться интересной биографией, которая и послужила причиной принятия такой фамилии.

В родословной певицы есть молдавская кровь, но на свет талантливая девочка появилась в румынской деревне Маршинцы.

Однако после Второй мировой войны вся семья артистки должна была сменить фамилию, и девушка стала Ротарь. А вот в Ротару она превратилась уже позже, чтобы отдать дань своим предкам и сохранить память о них, ведь именно так когда-то именовались ее родственники.

Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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