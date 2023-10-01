Никакая она не Ходченкова: настоящая фамилия актрисы звучит «колхозно»

Многие артисты берут себе псевдонимы, ведь их настоящие имена и фамилии являются слишком распространенными или довольно неблагозвучными. Фамилия в титрах к кинофильмам и в паспорте отличается и у звезды картины «Благословите женщину» Светланы Ходченковой.

Во время учебы в Щукинском театральном училище актриса познакомилась с Владимиром Яглычем. Между сокурсниками вспыхнули чувства. Вскоре на съемках сериала «Моя Пречистенка» будущие звезды закрутили бурный роман. Супругами они стали не только на экране, но и в жизни.

Ходченкова взяла фамилию мужа, а свою оставила как творческий псевдоним.

Увы, в 2011 году красивая пара распалась. Поговаривали, что Яглыч ревнуют более успешную супругу и запрещает ей играть в кино. После развода артистка не стала заморачиваться с документами и осталась с фамилией экс-возлюбленного.