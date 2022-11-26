Никакая не Милявская: правда о девичьей фамилии Лолиты вас ошарашит

Многие знаменитости сменили свои фамилии ради более звучного и запоминающегося ФИО. Так Наталья Порывай превратилась в Наташу Королеву, а Вера Галушка – в Веру Брежневу. Не исключением стала и певица Лолита.

Сегодня Лолиту все знают как Милявскую, однако девичья фамилия звезды – Горелик. Милявской она стала благодаря второму супругу – бизнесмену Александру Милявскому.

Брак был фиктивным и замуж Лола вышла лишь ради московской прописки. Для этого она развелась с первым супругом, однокурсником Александром Беляевым.

Второй брак Лолиты продлился всего год, однако навсегда оставил след в ее жизни благодаря фамилии экс-супруга.