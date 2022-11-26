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Никакая не Милявская: правда о девичьей фамилии Лолиты вас ошарашит

26 ноября 2022 15:15
Никакая не Милявская: правда о девичьей фамилии Лолиты вас ошарашит

Фамилия досталась ей от супруга.

Многие знаменитости сменили свои фамилии ради более звучного и запоминающегося ФИО. Так Наталья Порывай превратилась в Наташу Королеву, а Вера Галушка – в Веру Брежневу. Не исключением стала и певица Лолита.

Сегодня Лолиту все знают как Милявскую, однако девичья фамилия звезды – Горелик. Милявской она стала благодаря второму супругу – бизнесмену Александру Милявскому.

Брак был фиктивным и замуж Лола вышла лишь ради московской прописки. Для этого она развелась с первым супругом, однокурсником Александром Беляевым.

Второй брак Лолиты продлился всего год, однако навсегда оставил след в ее жизни благодаря фамилии экс-супруга.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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