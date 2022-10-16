Никакая не Королева: правда о фамилии артистки может обескуражить

Многие люди верят в черных кошек, носят амулеты от сглаза и обращаются за решением жизненных проблем к гадалке или ведунье. Не исключение и певица Наташа Королева, боящаяся рокового числа 13.

Артистка начинала карьеру на эстраде под именем Наташа Порывай. Однако однажды внимание певицы обратили на количество букв в ее имени и фамилии. В сумме выходило 13 – и испугавшись, что чертова дюжина погубит ее карьеру, певица взяла псевдоним Королева.

Впрочем, не последнюю роль в смене фамилии сыграло и благозвучие – трудно поспорить, что Наташа Королева звучит эффектнее, чем Наташа Порывай.