Ничем не хуже Питта: в молодости Шурику не было равных (фото)
Таким звезду мало кто помнит.
Кого только за свою карьеру не играл Александр Демьяненко. Ему доставались роли представителей творческой интеллигенции, его герои были скромными, порядочными и принципиальными. Но был и такой образ, который народному любимцу примерить не удалось. И это странно.
Для большинства соотечественников он так и остался Шуриком из комедий Леонида Гайдая. Сам артист люто возненавидел этого персонажа, посчитав его клеймом на всю жизнь. Многие не знают, что ради него актер перекрасил свои темные волосы в блонд: таким было требование режиссера.
Зрители вряд ли бы с первого раза узнали знаменитость с естественным цветом шевелюры. Между тем с ним лицедей был истинным мачо. Удивительно, что постановщики не видели звезду экрана в амплуа брутала и покорителя женских сердец, ведь в начале своего творческого пути он точно был ничем не хуже самого Брэда Питта.