Ничем не хуже Питта: в молодости Шурику не было равных (фото)

Кого только за свою карьеру не играл Александр Демьяненко. Ему доставались роли представителей творческой интеллигенции, его герои были скромными, порядочными и принципиальными. Но был и такой образ, который народному любимцу примерить не удалось. И это странно.

Для большинства соотечественников он так и остался Шуриком из комедий Леонида Гайдая. Сам артист люто возненавидел этого персонажа, посчитав его клеймом на всю жизнь. Многие не знают, что ради него актер перекрасил свои темные волосы в блонд: таким было требование режиссера.

Зрители вряд ли бы с первого раза узнали знаменитость с естественным цветом шевелюры. Между тем с ним лицедей был истинным мачо. Удивительно, что постановщики не видели звезду экрана в амплуа брутала и покорителя женских сердец, ведь в начале своего творческого пути он точно был ничем не хуже самого Брэда Питта.