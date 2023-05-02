Ничего общего: только взгляните на внука красавицы Скобцевой (фото)

Одной из наиболее красивых актрис, которые часто мелькали в советских фильмах, многие называют Ирину Константиновну Скобцеву. Нередко ее приглашали принять участие в киносъемках, чаще всего в драмах. Своей внешностью она могла привлечь к героине внимание и получить нужные эмоции от зрителя.

Однако мало кому известно о родственной связи Ирины Скобцевой и Константина Крюкова. На самом деле он ее внук. Своей внешностью он разительно отличается от знаменитой бабушки, но при этом имеет невероятный шарм и обаятельные черты лица. Красота помогла Константину добиться успеха на актерском поприще.

Кроме того, сегодня актер занимается продюсерской деятельностью, у него есть художественная мастерская в Праге. После завершения курса художественной школы в Цюрихе он много времени уделяет искусству.