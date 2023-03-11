Ничего общего со знаменитым дедом: вот какими растут внуки Никиты Михалкова

Не все наследники звездной династии Михалковых решили пойти по стопам знаменитого деда. У сыновей Анны Михалковой и бизнесмена Альберта Бакова еще есть время, чтобы определиться, но старший Андрей уже учится на экономиста в МГУ. Младший Сергей учится на режиссера во ВГИКе. Поворотным событием для обоих, вероятно, стали съемки в комедийном сериале «Чурросы», где они, как и их мама, играют самих себя.

Сама картина — режиссерский дебют младшей дочери Никиты Михалкова Надежды — рассказывает о женщине, которая пытается найти общий язык со своими детьми. Споры вокруг того, насколько 20-летние наследники похожи на именитого деда, не утихают. В старшем сыне поклонники Анны Михалковой видят то ее звездного папу, то Владимира Маяковского.