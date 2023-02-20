Ничего общего с матерью: как выглядит сын Кудрявцевой, который поражает народ своей внешностью

Возраст Христа наследник популярной телеведущей встречает в статусе ее коллеги. Знаменитая мама поспособствовала трудоустройству своего сына Жана на телевидение. Впрочем, у загорелого мужчины с бородкой и звезды телеэфира мало общего — даже фамилии разные.

Сына Лера Кудрявцева родила от барабанщика любимой группы «Ласковый май». К тому моменту она состояла с Сергеем Ленюком в официальных отношениях, но брак разрушила поклонница музыканта.

Отпрыска теледива назвала Жаном в честь любимого актера Жан-Клода Ван Дамма. Сын окончил РЭУ им. Плеханова и завел семью, наградив Кудрявцеву титулом бабушки. Его сына зовут Лев.

Примечательно, что Жан Ленюк всего на три года младше нового мужа своей мамы — хоккеиста Игоря Макарова. С бывшим спортсменом звезда живет уже 10 лет, вместе они воспитывают общую дочь. Критику из-за разницы в возрасте она воспринимает философски.