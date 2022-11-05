Ничего не поможет: 5 знаков зодиака, которым не суждено обрести счастье

Удача, по мнению астрологов, зависит не только от случайности, но и от расположения небесных тел. Считается, что некоторые знаки зодиака получают от судьбы гораздо меньше подарков и возможностей, чем их соседи по гороскопу. Эксперты в области астрологии выяснили, под какими созвездиями родились те, кому не суждено обрести свое счастье.

Овен

Уроженцы огненного знака, по словам астрологов, сами себе злобные Буратино. Овны - еще те упрямцы, даже если судьба будет отчаянно посылать им знаки с призывом отказаться от каких-либо поступков, они все равно поступят по-своему. При этом учиться на своих ошибках Овны все равно не умеют и раз за разом наступают на одни и те же грабли.

Поэтому мироздание уже махнуло на этот знак рукой и отказалось ему помогать.

Рак

Наивные и доверчивые Раки, так же, как и Овны, не в состоянии проанализировать ошибки и неприятности, которые с ними происходят, а потому регулярно получают тумаки от мироздания. Уроженцы водного знака никак не хотят отращивать панцирь, они слишком мягкотелые и нерешительные. Из-за своей доверчивости и неумения говорить людям “нет” Раки то и дело становятся жертвами мошенников.

Дева

Люди, появившиеся на свет под знаком Девы, явно не ходят в любимчиках у Фортуны. На протяжении всей своей жизни представители земного знака вкалывают сами, чтобы заработать себе на хлеб, но не жалуются на это и не ищут милостей у высших сил. Возможно, их гордость как раз таки становится причиной того, почему Дева никогда не получает подарков от судьбы.

Всем своим видом знак говорит: “Не трогайте меня! Сам справлюсь!”

Стрелец

“Кто не рискует, тот не пьет шампанское”, - гласит известное высказывание. Однако своим примером Стрельцы как будто бы опровергают этот афоризм. Дело в том, что уроженцы огненного знака ни дня не могут прожить без риска и острых ощущений - и все равно Фортуна останется к ним равнодушной. Астрологи предполагают, что постоянный риск все-таки не так впечатляет, как редкие, но по-настоящему искренние порывы.

Рыбы

Мечтательные Рыбы слишком глубоко погружены в свои грезы - именно там они переживают свои грандиозные взлеты и успехи, а вот в реальности дела обстоят не так радужно. Небесные светила говорят, что Рыбам необходимо набраться в себе смелости спуститься с облаков на грешную землю и постараться добиться чего-то не в грезах, а в реальной жизни.