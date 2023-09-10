Ничего не добилась в России и уехала: Удовиченко приходится всю жизнь краснеть из-за дочери

Лариса Удовиченко лишь однажды становилась мамой: в 1988 году родилась ее дочь Мария. Девушка планировала пойти по стопам матери, но так и не смогла добиться успеха.

Дело в том, что после несколько актерских опытов Мария разочаровала в профессии. Она пыталась получить экономическое образование, однако и это поприще не удовлетворило наследницу артистки. Дочь Удовиченко пыталась добиться успеха в мире моды, а позднее — в режиссуре, но нигде не смогла преуспеть.

В итоге несколько лет назад Мария решила эмигрировать в Италию. В новой стране она сменила фамилию на Милуша и встретила возлюбленного, музыканта Франческо Криусколи. И, судя по социальных сетям, до сих пор живет в средиземноморской стране.

Удовиченко же старается не распространяться о жизни дочери. Она лишь отмечает, что та еще не нашла свой путь и наслаждается каждым днем.