«Ничего более мерзкого я не видел»: от этого советского мультика до сих пор кровь в жилах стынет

Советские мультфильмы для многих остаются образцом образовательного, воспитательного и эстетически интересного контента для детей. Но далеко не все анимационные картины, произведенные в то время, можно было показывать малышам, а то и взрослым.

«Ничего более мерзкого не видели», — такие отзывы можно найти на просторах Интернета о мультфильме «Его жена курица».

Мрачная и сюрреалистичная картина режиссера Игоря Ковалева 1990 года рисует нам психоделический мир супружеской жизни. Муж синего цвета, курица вместо жены, волосатое чудовище, похожее на гусеницу вместо собаки. И персонажи, и их отрисовка производят крайне удручающее впечатление.

Сюжет 12-минутного мультфильма сложен для восприятия и представляет свободу для трактовок. К «синему» мужу приходит друг и открывает ему глаза. Оказывается, его жена — курица. Муж выгоняет ее из дома, но вскоре понимает, что жить без нее не в силах. Вернувшись, жена видит птичьи ноги супруга и, закрыв лицо руками, уходит.