Ни жены, ни детей: для красавчика из «Гардемаринов» слава стала проклятием

Михаил Мамаев стал кумиром миллионов женщин в одночасье. Помогла знаковая роль в «Гардемаринах». Никита Оленев, чей образ Мамаев блистательно воплотил во всех частях саги, остался в памяти представительниц прекрасного пола и влюбил в себя каждую, кто видел на экране импозантного артиста.

Правда, как водится, такая слава не пошла на пользу личной жизни актера. Мамаев не раз признавался, что бешеный график и постоянные съемки чуть не погубили его. Однако «горе» от психологической перегрузки он благоразумно не стал топить в вине, а выбрал спорт. Но, кажется, это было единственным верным решением артиста, ушедшего с головой в карьеру.

Семью и быт Мамаев за 55 лет так и не смог построить, как и не смог ни разу стать отцом и продолжить свою, ставшую столь популярной, фамилию. Во многих откровенных интервью князь из «Гардемаринов» признавался, что не обрел личного счастья и радости отцовства именно из-за того, что всего себя посвятил актерской карьере. А когда опомнился, то было уже поздно, поэтому личная жизнь «прошла мимо».