Ни рыба ни мясо: у Ларисы Удовиченко нет поводов гордиться дочерью (фото)

Про таких, как дочь Ларисы Удовиченко, говорят, что на них природа отдохнула. Марию артистка родила в браке с Геннадием Болгариным. Звездная наследница не выиграла в генетическую лотерею и пошла в отца.

Мария не унаследовала красоту своей матери, но, как известно, многим непривлекательная внешность не помешала на актерском поприще. Дочь Удовиченко пыталась пойти по ее стопам и поступила в театральный. Толку из этого не вышло — уже после первого семестра студентка бросила учебу.

Поводов гордиться дочерью у Ларисы Ивановны так и не появилось. Мария выучилась на экономиста, вышла замуж и переехала в Милан. Большими достижениями похвастаться она не может. Лишь изредка выкладывает в социальных сетях свои новые фотографии, чем только расстраивает поклонников Удовиченко. Те вынуждены признать, что звездная наследница с годами становится все меньше похожа на свою красавицу-мать.