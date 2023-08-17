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Ни рыба ни мясо: сложно поверить, но эти простушки - родные сестры Лопес

17 августа 2023 10:00
Ни рыба ни мясо: сложно поверить, но эти простушки - родные сестры Лопес

Родственницы артистки стараются держаться в тени.

Дженнифер Лопес родилась в Бронксе в семье выходцев из Пуэрто-Рико. С ранних лет девушка мечтала о славе и делала все, чтобы добиться успеха. При этом мало кто догадывается, в какой семье выросла артистка.

Так, отец будущей звезды занимался программированием, а мать была домохозяйкой. Дженнифер выросла в окружении двух сестер, Лесли и Линды. И Линда, как и сестра, добилась успеха, став популярной в Нью-Йорке радиоведущей. А Лесли занимается музыкой и преподает в одной из школ города.

Супруга Бена Аффлека старается не рассказывать о близких в социальных сетях. Но не так давно сделала исключение, показав совместный снимок с сестрами. Неожиданная публикация привлекла внимание публики. Как отметили фанаты, сестры Лопес совсем не похожи на знаменитую Дженнифер и выглядят не так эффектно. При этом поклонники похвалили артистку за откровенность и осыпали всю семью комплиментами.

«Сестры не такие привлекательные, как Лопес, и это факт», - пишет один из пользователей.

Ни рыба ни мясо: сложно поверить, но эти простушки - родные сестры Лопес
Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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