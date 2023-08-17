Ни рыба ни мясо: сложно поверить, но эти простушки - родные сестры Лопес

Дженнифер Лопес родилась в Бронксе в семье выходцев из Пуэрто-Рико. С ранних лет девушка мечтала о славе и делала все, чтобы добиться успеха. При этом мало кто догадывается, в какой семье выросла артистка.

Так, отец будущей звезды занимался программированием, а мать была домохозяйкой. Дженнифер выросла в окружении двух сестер, Лесли и Линды. И Линда, как и сестра, добилась успеха, став популярной в Нью-Йорке радиоведущей. А Лесли занимается музыкой и преподает в одной из школ города.

Супруга Бена Аффлека старается не рассказывать о близких в социальных сетях. Но не так давно сделала исключение, показав совместный снимок с сестрами. Неожиданная публикация привлекла внимание публики. Как отметили фанаты, сестры Лопес совсем не похожи на знаменитую Дженнифер и выглядят не так эффектно. При этом поклонники похвалили артистку за откровенность и осыпали всю семью комплиментами.