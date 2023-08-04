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Ни рыба ни мясо: природа отдохнула на внучке гениального Олега Янковского

4 августа 2023 10:15
Ни рыба ни мясо: природа отдохнула на внучке гениального Олега Янковского

Публика не верит в талант девушки.

Лиза, внучка Олега Янковского, с детства росла в творческой обстановке. Девочка часто проводила время со своим дедом, а со временем решила продолжить семейную традицию и стать актрисой.

Так, к 28 годам она уже успела принять участие в 12 проектах. Зрители видели ее в сериале «Балет», драме Нике Турбиной о вундеркинде «Ника», а последней работой артистки стал фильм «Слон», который совсем скоро выйдет в прокат.

Артистка старательно строит свою карьеру, однако зрители не уверены, что Янковской удастся преуспеть и стать такой же популярной, как ее дед. По мнению пользователей Сети, девушка не справляется со своими ролями и не может похвастаться яркой харизмой, которая необходима в актерской профессии.

«Актерского дарования нет», «Она зажатая сильно и не очень красивая. Понятно, что без деда ее бы на пушечный выстрел не подпустили ко МХАТу», «Девочка, откровенно говоря, не получилась», «Из нее актриса как из слона балерина», — считают любители кино.

Ни рыба ни мясо: природа отдохнула на внучке гениального Олега Янковского
Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Ника" 2022
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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