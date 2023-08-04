Ни рыба ни мясо: природа отдохнула на внучке гениального Олега Янковского

Лиза, внучка Олега Янковского, с детства росла в творческой обстановке. Девочка часто проводила время со своим дедом, а со временем решила продолжить семейную традицию и стать актрисой.

Так, к 28 годам она уже успела принять участие в 12 проектах. Зрители видели ее в сериале «Балет», драме Нике Турбиной о вундеркинде «Ника», а последней работой артистки стал фильм «Слон», который совсем скоро выйдет в прокат.

Артистка старательно строит свою карьеру, однако зрители не уверены, что Янковской удастся преуспеть и стать такой же популярной, как ее дед. По мнению пользователей Сети, девушка не справляется со своими ролями и не может похвастаться яркой харизмой, которая необходима в актерской профессии.