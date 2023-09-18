Ни огромных губ, ни мощной челюсти: в этой красотке не узнать Успенскую (фото)

Любовь Успенская никогда не скрывала свою любовь к пластической хирургии. Артистка неоднократно рассказывала, что посещает специалистов ради поддержания красоты. А не так давно в своем блоге она поделилась архивным снимком, на котором запечатлена до всех преображений.

В кадре молодая Успенская позирует со своим братом Яковом. Знаменитость предстает перед публикой в аккуратном платье и с темными волнистыми волосами.

Публикация шокировала пользователей Сети. Как отметили фанаты, теперь они точно увидели, какие именно процедуры делала Успенская. Например, она увеличила себе губы и изменила форму челюсти, сделав ее массивнее. И до изменений, как считают фанаты, артистка выглядела намного привлекательнее.