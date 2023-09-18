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Ни огромных губ, ни мощной челюсти: в этой красотке не узнать Успенскую (фото)

18 сентября 2023 13:15
Ни огромных губ, ни мощной челюсти: в этой красотке не узнать Успенскую (фото)

Прошедшие годы заметно изменили внешность певицы.

Любовь Успенская никогда не скрывала свою любовь к пластической хирургии. Артистка неоднократно рассказывала, что посещает специалистов ради поддержания красоты. А не так давно в своем блоге она поделилась архивным снимком, на котором запечатлена до всех преображений.

В кадре молодая Успенская позирует со своим братом Яковом. Знаменитость предстает перед публикой в аккуратном платье и с темными волнистыми волосами.

Публикация шокировала пользователей Сети. Как отметили фанаты, теперь они точно увидели, какие именно процедуры делала Успенская. Например, она увеличила себе губы и изменила форму челюсти, сделав ее массивнее. И до изменений, как считают фанаты, артистка выглядела намного привлекательнее.

Ни огромных губ, ни мощной челюсти: в этой красотке не узнать Успенскую (фото)

«Я думала, что вы натуральная блондинка», «Вы здесь такая красивая. Как будто до пластики», — удивляются поклонники Успенской.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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