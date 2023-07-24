Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ни одной морщинки: не верится, что «тайной» сестре Климовой скоро 50 лет (фото)

Ни одной морщинки: не верится, что «тайной» сестре Климовой скоро 50 лет (фото)

24 июля 2023 19:30
Ни одной морщинки: не верится, что «тайной» сестре Климовой скоро 50 лет (фото)

Невероятная красотка.

Екатерина Климова с годами совершенно не меняется и в 45 лет по-прежнему восхищает поклонников молодостью и красотой. Фанаты не раз пытались узнать секрет артистки, но, вероятнее всего, никакого секрета нет. Звезде экрана сильно повезло с генетикой.

Это стало очевидно после того, как в Сеть попали редкие снимки старшей сестры знаменитости. Виктория не имеет к шоу-бизнесу никакого отношения, поэтому многие даже не догадывались о ее существовании.

Как оказалось, «тайной» родственнице звезды фильма «Мы из будущего» скоро 50 лет. Но поверить в это попросту невозможно. Сестра Климовой — привлекательная блондинка с большими голубыми глазами. И на ее лице нет ни одной морщинки.

Ни одной морщинки: не верится, что «тайной» сестре Климовой скоро 50 лет (фото)

Интернет-пользователи в восторге от внешности Виктории. Многие даже удивились, что с такими данными она так и не захотела выйти из тени своей младшей сестры.

Фото: Legion-Media, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше