Ни один зритель не заметил: что не так с главной «Санта-Барбарой» СССР

Советский кинематограф не может похвастаться многочисленными сериалами. Почему-то такой киноформат не прижился в СССР. Впрочем, это не мешало каждой многосерийной картине становиться всесоюзным хитом.

Неофициальный статус главной «Санта-Барбары» СССР носит работа Краснопольского и Ускова «Вечный зов». Сериал снимали в течение десяти лет, и это стало жутким испытанием для всех актеров. Его даже прозвали «Вечный воз» из-за бесконечных изнуряющих съемок.

В процессе работы над этой эпохальной картиной не обошлось без курьезных случаев и неожиданностей. Так, актрисе Тамаре Семиной, сыгравшей Анфису Инютину, пришлось много раз звать своего мужа по имени через проходящие поезда. Было жутко холодно, а режиссеров постоянно что-то не устраивало. В итоге в фильм вошел дубль, где Семина кричит: «Снимайте, снимайте скорее!»

К счастью, этот досадный ляп зрители не заметили. Эпохальный сериал произвел фурор и стал одним из любимых у советских граждан.